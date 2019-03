Cagliari invasa da oltre 13 mila donne: edizione da record per la "SoloWomenRun". IL VIDEO

Ecco il video spettacolare dell' Associazione Charlibrown

Di: Redazione Sardegna Live

Erano 13.338 le donne che hanno invaso ieri le vie di Cagliari in occasione della “SoloWomenRun”, la corsa rosa solidale organizzata da 42Ksrl, in collaborazione con l’ Apd Miramar, con la co-organizzazione del Comune di Cagliari, sotto l’egida dell’ Asi.

Il tracciato Open non competitivo da 4 chilometri è partito da via Roma, con un fiume rosa spettacolare. Il percorso Challenge competitivo ha preso il via davanti al centro commerciale La Plaia, dove è stato fissato anche l’arrivo e la grande festa finale.

A vincere la 5.Cagliari SoloWomenRun è stata Giulia Innocenti del Cus Cagliari. Il suo tempo è stato di 36’35”. Dietro di lei, in 37’27”, Maria Grazia Piras (Cagliari Atletica Leggera), mentre Cinzia Loriga (Cagliari Atletica Leggera) ha conquistato il terzo posto in 37’30”.