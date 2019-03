Ubriaco tampona un'auto, poi aggredisce agente della polizia locale: arrestato 38enne

Lunga serie di reati per un 38enne di Capoterra

Di: Redazione Sardegna Live

Una lunga serie di reati per un 38enne di Capoterra che questa mattina, poco dopo le 10, avrebbe tamponato l'auto che lo precedeva uscendo fuori strada e aggredendo poi un agente della polizia locale.

Il giovane, che sarebbe risultato in stato di ebbrezza, ha perso il controllo della sua Fiat Bravo lungo la Strada provinciale 91, all'altezza del cantiere della Derichebourg, e dopo l’incidente avrebbe impegnato in uno scontro fisico uno degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per gli accertamenti.

Successivamente sono intervenuti anche i carabinieri e due ambulanze, che hanno accompagnato il 38enne, arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e un amico che si trovava insieme a lui al pronto soccorso.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per un'ora e mezza.