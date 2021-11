Auto incendiata in piena notte a Nuoro: indagano carabinieri e polizia

Si tratterebbe di un rogo di natura dolosa

Di: Giammaria Lavena

La scorsa notte a Nuoro, intorno alle 2,25, una vettura in sosta in via Carbonia è stata interessata da un incendio di natura dolosa. L'auto, una Volkswagen Passat di proprietà di una donna residente a Nuoro, è stata completamente coinvolta dalle fiamme.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto ad estinguere le fiamme ancora presenti e a mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro.

Al termine delle operazioni di bonifica, congiuntamente alle Forze dell’Ordine intervenute, sono stati repertati alcuni elementi di indagine che sono al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono interventi i Carabinieri e la Polizia di Stato.