Sport e solidarietà, è Giulia Innocenti a vincere la SoloWomenRun

Taglio del nastro all’arrivo della bellissima manifestazione sportiva che si è snodata lungo le principali strade del capoluogo

Di: Alessandro Congia

Giulia Innocenti, del Cus Cagliari, vince la 5.Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale organizzata da 42K srl, in collaborazione con l'Apd Miramar, con la co-organizzazione del Comune di Cagliari.

Completa il percorso in 36'35'', seconda Maria Grazia Piras (Cagliari Atletica Leggera) in 37'27'', terza Cinzia Loriga (Cagliari Atletica Leggera) in 37'30''. Grande festa per le 13.338 iscritte, tra Open non competitiva e Challenge, in un'edizione 2019 da record.