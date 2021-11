Lanusei. In fiamme mezzi di una società di servizi: il rogo è di origine dolosa

Polizia e Vigili del Fuoco al lavoro per analizzare la dinamica del rogo

Di: Giammaria Lavena

La scorsa notte a Lanusei, intorno alle 22,30, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nel centro abitato ogliastrino a seguito di un incendio di chiara matrice dolosa che ha interessato tre veicoli e un mini escavatore di proprietà della società che svolge servizi per la provincia Nuoro /Ogliastra "Nugor S.P.A.".

I mezzi si trovavano in sosta all'interno del cortile di pertinenza dell'istituto superiore Leonardo Da Vinci di Lanusei, in uso alla società di servizi quale deposito. L'incendio, fortunatamente, è stato immediatamente controllato dalla squadra intervenuta e non ha interessato i locali scolastici.

Sul posto la Polizia di Stato del Commissariato di Lanusei, che congiuntamente al personale dei Vigili del Fuoco sta analizzando la dinamica del rogo.