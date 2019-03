L’esercito delle 'donne in rosa', la SoloWomenRun batte ogni record di presenze

Con 13.338 donne iscritte è la quinta corsa rosa più popolare della Sardegna e tra le più numerose d’Italia

Di: Alessandro Congia

Con il numero record di 13.109 iscritte alla Open e 229 alla Challenge, domenica 10 marzo un fiume rosa si prepara a colorare la città con la 5.Cagliari SoloWomenRun, corsa femminile solidale organizzata da 42K srl, in collaborazione con Apd Miramar e con la co-organizzazione del Comune di Cagliari, sotto l’egida dell’Asi.

Madrina dell’ evento sarà la arti-vista performer Adele Ceraudo, che darà il via ufficiale alla corsa, mentre la testimonial sportiva, presente alla Open, sarà la velocista Dalia Kaddari.

La Open, non competitiva, di 4km, è partita da via Roma, all’altezza del palazzo del consiglio regionale, mentre lo start della Challenge competitiva di9 km, è fissato davanti al centro commerciale La Plaia, in viale La Plaia, dove sarà anche allestito per tutte il traguardo.

L’entusiasmo dimostrato quest’anno è stato incredibile, così come la crescita esponenziale dell’ evento, che dalle 1500 iscritte di cinque anni fa, in poco tempo ha superato il primo limite fissato inizialmente nel 2019 aquota 12mila.

LA FESTA ROSA. Dalle 8.45 sul palco di via Roma, vicino alla partenza della Open, è iniziata la grande festa con musica, animazione, il riscaldamento a ritmo di zumba e il nuovo jingle, realizzato ad hoc per la Cagliari SoloWomenRun. La musica accompagnerà poi il via della Challenge, anche grazie al supporto e alla collaborazione con Radiolina e Videolina, media partner dell’ evento insieme all’ Unione Sarda.

All’arrivo ci saranno anche alcune postazioni speciali, quella della Questura di Cagliari, anche con uno stand dedicato all’unità scientifica, il punto del Banco di Sardegna, che distribuirà gadget alle partecipanti, e uno spazio informativo del Ctm. I ristori per tutte saranno offerti da IperPan e SuperPan, mentre nel pacco gara le iscritte hanno già ricevuto un pacco di pasta Cellino.

VIABILITA’ E PARCHEGGI. Per garantire il regolare svolgimento dell’ evento in tutta sicurezza domenica 10 marzo sono state chiuse alla viabilità: dalle 7.15 via Roma, lato Portici, dalle 8.30 viale La Plaia, dalle 9 tutte le vie interessate dall’ evento, fino a fine manifestazione. Per chi arriva in auto sono consigliati i parcheggi della zona portuale e nelle aree esterne al percorso, per chi arriva dalle statali consigliati i parcheggi in via San Paolo e piazza Centomila. Piazza Centomila e aree limitrofe sono consigliate anche per la sosta dei pullman. I bus saranno deviati secondo le modifiche pubblicate sul sito del Ctm www.ctmcagliari.it

ASSOCIAZIONI E GRUPPI. Sono tanti i sodalizi rosa, associazioni o semplici gruppi di amiche. E’ l’Associazione Sardegna Medicina-Abbracciamo un sogno, con 3159 iscritte, la formazione charity più numerosa. Quest’anno le associazioni hanno aderito con grande entusiasmo, con oltre 8mila donne, e quelle formate da più di 250 persone hanno potuto presentare un progetto Charity, che sarà valutato dalla commissione etica in base a quattro requisiti: impatto sul disagio familiare, coinvolgimento diretto delle donne, realizzabilità immediata e numero di partecipanti alla Cagliari SWR. Ogni realtà ha potuto anche effettuare una campagna di crowdfunding, raccogliendo le adesioni all’ evento nei mesi scorsi in modo autonomo. Le associazioni iscritte sono: Famiglie dopo di noi, Kuna di donna, Peter de Luna, Avis Samatzai-Rimentel-Barrali, Thalassemici Oristano, Fondazione Giulini, I Giardini di Rita, Associazione Sindrome X Fragile Sardegna, Associazione onlus Diabete Senza Confini, Idea onlus-Nordic Walking Sardegna, Associazione Sardegna Medicina-Abbracciamo un sogno, S’Andera-Biodanza Sardegna, Karalis Pink Team, Le palestre di Dany-Associazione Passu Passu, Amelia Sorrentino. Tanti anche i gruppi, composti da amiche, colleghe o donne che praticano sport insieme durante l’ anno, tra i più numerosi Fitness Azzurra, Le Belle Donne e Fit Latin.

CHIARITY GOAL. Nelle prossime settimane, tra tutti i progetti presentati dalle associazioni, il comitato valuterà i primi tre, che saranno premiati con un contributo, mirato a sostenere un’iniziativa di responsabilità sociale sul territorio. Complessivamente, dalla prima edizione, SoloWomenRun ha destinato quasi 100mila euro ad associazioni e progetti, tra crowdfunding e sostegno diretto alle idee presentate.

STORIE. Tra le migliaia di donne presenti tante le storie di amicizia, solidarietà, rivincita e coraggio. C’è la signora Nella, in sedia a rotelle, che si è ripromessa di dimagrire prima dell’ edizione 2019 della SoloWomenRun e ce l’ha fatta, perdendo 17 chili. Ci sono gruppi che prenderanno parte all’ evento in ricordo di amiche che non ci sono più, tra queste c’è chi racconta “Francesca nella SoloWomenRun 2018 nonostante il suo stato di salute ha vinto, arrivando sorridente al traguardo con le sue poche forze ma superando se stessa, per questa edizione della SoloWomen Run 2019 era uno dei suoi tanti obbiettivi riuscire a partecipare, purtroppo c' è qualcuno più potente di noi che decide, così 4 mesi fa Francesca a 36 anni è diventata un angelo. Sarà con noi da lassù, lontano dai nostri occhi ma vicino ai nostri cuori" e ancora “Rita ci ha lasciato il 29 dicembre dopo due anni di sofferenze – scrive una donna - lei l'anno scorso ci ha coinvolte nella manifestazione, noi le sue amiche quest'anno la faremo per lei”. Alessandra, sarda trasferita in Inghilterra, scrive invece: ”Ho fatto l’iscrizione mesi fa, purtroppo vivo all’estero da 9 anni e non potevo prendere ferie per tornare questo weekend. Volevo dirvi che farò comunque i miei 10k insieme a tutte voi da Londra! Grazie per aver creato questo evento e darci la possibilità di esprimere la nostra fragilità e la nostra forza, un grande abbraccio virtuale a tutte”.

PREMIAZIONI. Si svolgeranno a fine corsa, tra le 12.30 e le 13, sul palco allestito nella zona dell’ arrivo. Alla vincitrice della Challenge andrà: abbonamento di un anno a L’Unione Sarda Digital, Dinner Time in coppia by Hotel Regina Margherita, orologio by Corte del Re, portachiavi fashion by Bangbang. Alle prime tre classificate Challenge: Healthy Lunch Time by ristorante Semino, abbonamento mensile CTM, tessera Cabubi Bike Sharing, cinture by Annatheis, Piega+Trattamento by TonyGuy, buono 50 euro Runaway, componenti arredo casa by Cannavera. Buoni Runaway da 30 euro saranno messi in palio per le vincitrici di categoria.

Per la Open sarà premiata la più giovane regolarmente iscritta, con cornice d’argento by Bangbang e sacca spiaggia by Osè, e la “più saggia” presente alla corsa, con un foulard seta by Bangbang e sacca spiaggia by Osè.