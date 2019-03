Autocisterna bruciata a Torralba. Emiliano Deiana: “Non cedere alla violenza”

Il Presidente di Anci Sardegna: “Assolutamente certo che la stragrande maggioranza, per non dire la totalità, dei pastori condanna gesti simili”

Di: Antonio Caria

“La violenza si condanna senza se e senza ma. Sono assolutamente certo che la stragrande maggioranza, per non dire la totalità, dei pastori sardi rigetta la violenza e condanna gesti simili che non fanno altro che indebolire la rivendicazione pastorale per la dignità del lavoro in campagna”.

A scriverlo è, in un post su Facebook, il presidente di Anci Sardegna e Sindaco di Bortigiadas Emiliano Deiana che aggiunge: “Tutta la Sardegna respinga la violenza e valuti l’accordo sul prezzo del latte per quello che è: un passo in avanti nella direzione da tutti auspicata e che renda giustizia al durissimo lavoro del pastore”.

“Ma sulla violenza – conclude – non ci deve essere nessun cedimento e nessuna giustificazione. Anche e soprattutto quando riguarda altri lavoratori che con fatica vivono del loro lavoro e del loro sacrificio”.