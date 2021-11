Incidente di caccia nell'Oristanese: un uomo ferito alla coscia

Trasportato in codice rosso in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Un cacciatore è stato centrato accidentalmente da una fucilata alla coscia ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

È successo oggi pomeriggio nelle campagne di Ales, nell'Oristanese. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita.

Da quanto si apprende il cacciatore faceva parte di una compagnia venatoria, probabilmente per la caccia al cinghiale. L'uomo sarebbe stato colpito da un pallettone di rimbalzo. È stato subito soccorso dagli amici che hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivato l'Elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale a Cagliari.