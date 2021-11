Cade tra gli scogli a Giorgino, soccorso dai Vigili del fuoco

L'uomo dopo è stato recuperato e affidato al personale del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari questa mattina intorno alle 11 a Giorgino.

Un uomo di 43 anni era infatti caduto tra gli scogli della località marittima.

La sala operativa del 115, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto il nucleo Sommozzatori e la squadra di pronto intervento del Distaccamento portuale cagliaritano.

Gli operatori hanno recuperato l'uomo dopo averlo stabilizzato per poi affidarlo al personale sanitario del 118 che ha effettuato il trasporto in ospedale. Al momento le sue condizioni non sembrano preoccupanti.