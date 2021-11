Il Forte della Maddalena adibito a deposito per materiali da cantiere, la denuncia dell'opposizione

"Uno spazio importante per la storia della nostra città. Scelta assurda". La denuncia dei consiglieri di opposizione Esposito e Sartore

Di: Redazione Sardegna Live

"Degrado nel cuore del centro storico. Veramente triste vedere il Forte della Maddalena, nel cuore della città antica, ridotto in queste condizioni". Così la consigliera comunale di Alghero Gabriella Esposito, esponente dell'opposizione. "Un'area di rimessaggio per materiali da cantiere - prosegue la denuncia -. Una pessima cartolina per visitatori e turisti. Non si riesce a capire come la Giunta Conoci, sindaco e assessori competenti, non riesca a trovare un altro luogo dove ricoverare questi materiali e soprattutto risorse per dare dignità e lustro a uno spazio importante per la vita culturale della città e per la sua storia".

"Nella passata amministrazione abbiamo recuperato il Forte sottraendolo al degrado ed era ritornato ad essere luogo di incontro e di eventi. Il massimo che si riesce a offrire in questo momento per la città è un luogo desolatamente abbandonato", conclude la Esposito.

Rincara la dose il collega Pietro Sartore, che commenta: "Un altro spazio pubblico che di fatto non viene più utilizzato per eventi pubblici e manifestazioni ma viene abbandonato a sé stesso e utilizzato come spazio per materiali da cantiere".

"Assurdo - prosegue Sartore - che uno spazio così bello con così grandi potenzialità rimanga così. Purtroppo questa amministrazione ci ha abituato all'abbandono di spazi pubblici che non vengono utilizzati e curati e sono abbandonati al degrado. Quella del Forte, in pieno centro storico, è una scelta assurda".