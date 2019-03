Successo per l’apertura la dodicesima edizione del “Terre di Confine Film Festival”

Domani la giornata conclusiva della tappa di Solarussa

Di: Antonio Caria

È stata un vero successo la prima giornata del “Terre di Confine Film Festival sotto la direzione artistica di Marco Antonio Pani coadiuvato da Enrico Pitzianti, che si è aperta ieri 8 marzo a Solarussa.

Un aserata inaugurale che ha visto assoluti protagonisti i due registi Orlando Lübbert e José María González.

Grande attenzione è stata riservata al drammatico “Taxi para tres” di Lübbert. La manifestazione si è aperta alla presenza di Mario Tendas (Sindaco di Solarussa(, e Sandro Sarai (presidente dell’associazione organizzatrice della rassegna “Su Disterru”).

Molto applauditi sono stati il film “L’uomo con la lanterna” dell’autrice sarda Francesca Lixi, e l’installazione artistica “Il bosco delle trasparenze” che ha accolto le poesie di Giovanni Bernuzzi, accompagnate dall’intensa recitazione dell’attrice Isella Orchis. All’iniziativa è collegato “Words resound” di Bianca Laura Petretto, opera di videoarte sul ritmo e la musicalità delle parole.

Domani 10 marzo si terrà la giornata conclusiva della tappa di Solarussa. Alle 11.00 in Casa Sanna, si terrà l’incontro “Percorsi formativi col cinema nelle scuole dell’obbligo” organizzato e moderato da Andrea Mura (videomaker e formatore). Previsti fli interventi di Matteo Incollu, Alessandra Patti, Alessandra Piras, Ottavia Pietropoli, José María González, Orlando Lübbert, Alessandra Sento della Società Umanitaria, Cineteca Sarda, Sergio Scavio e Mariangela Bruno, responsabile Film literacy della Fondazione Sardegna Film Commission. I lavori saranno introdotti daEnrico Pitzianti. I relatori proietteranno degli estratti video di laboratori svolti nelle scuole.

In chiusura proiezione dei corti “Alla ricerca di madre natura” della classe 5^D - Scuola Primaria dell’I.C. “Gramsci-Rodari”, vincitore Cinemambiente di Torino 2018; quindi “About the sea” esito della residenza artistica per ragazzi “Cosa ci porta il mare” progetto del Muma/Museo del Mare, Marco Antonio Pani e Michela Anedda; “Coins” di Matteo Incollu e “La notte di Cesare” di Sergio Scavio.

Alle 15.30 spazio ai più picocli con “Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe” di Walter Tournier. Alle 16.50, per la Finestra sul cinema sardo, “Cine Yagoua” progetto cine solidale di Andrea Mura e Chiara Andrich, con la proiezione dei documentari “Une dimanche au Village” di Zamandje Roger, Haranga Laurent, Soupoursou Dieudonne e “Fati” di Hamaita Soumai Celestine.

Alle 17.30 Marco Antonio Pani presenterà José María González e il suo “Darío en toma”. Alle 19.00 è previsto l’appuntamento con Paolo Zucca che presenterà una clip in esclusiva anteprima assoluta, il trailer del suo film "L'uomo che comprò la luna" di prossima uscita in sala.

Alle 19.15 sarà la volta di “Intillimania, Cile-Sardegna andata e ritorno”, incontro con Aldo Brigaglia. La serata si concluderà con la proiezione di “Machuca” di Andrés Wood, uno dei film più famosi della storia del cinema cileno.