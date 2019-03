Turisti derubati a Sant'Antioco, ladri in fuga intercettati dai carabinieri

I responsabili sono due pregiudicati cagliaritani

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della compagnia di Cagliari, ieri pomeriggio, hanno tratto in arresto i pregiudicati cagliaritani Paride Massa, 48 anni. e Ignazio Mallus, 60 anni, per il reato di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto riferito, tre turisti romani si erano recati intorno alle 15, a bordo di un’autovettura a noleggio, nei pressi di Capo Sperone. Dopo aver visitato la località balneare di Sant’Antioco, i turisti hanno fatto ritorno alla macchina rendendosi conto che uno dei cristalli era stato infranto e che dall'abitacolo erano stati prelevati diversi effetti personali tra cui diverse centinaia di euro, telefoni cellulari, alcuni Kindle e un tablet.

A quel punto, i tre, hanno allertato i carabinieri della zona che si sono attivati per rintracciare i responsabili del furto.

Tramite l'App che consente il Tracking dell'iPhone i militari hanno individuato il dispositivo in movimento verso Cagliari informando prontamente i colleghi del capoluogo. A quel punto un equipaggio della Sezione Radiomobile è riuscito a raggiungere i presunti autori del furto sulla S.S.195.

I due malviventi, così, sono stati bloccati in viale Monastir a bordo della loro autovettura e sottoposti a perquisizione veicolare personale: nella loro disponibilità è stata rinvenuta tutta la refurtiva.

Così, i due pregiudicati, sono stati trasportati presso gli uffici del Comando Compagnia carabinieri in via Nuoro dove poco dopo sono stati dichiarati in stato di arresto. Tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari, attendono il rito direttissimo che si terrà domani mattina.