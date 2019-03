TV, il comico sassarese Nicola Virdis finalista di Italia's Got Talent

Lodovica Comello gli assegnato il Golden Buzzer.

Di: Redazione Sardegna Live

Il 36enne di Sassari Nicola Virdis è in finale. E’ Lodovica Comello, conduttrice di Italia's Got Talent ad assegnare nel corso della prima semifinale il suo oro al comico nerd a salvarlo dall’eliminazione. La sua comicità minimalista e irresistibile ha conquistato il cuore della presentatrice che ha raggiunto il tavolo dei giudici per premere il Golden Buzzer.

ECCO LA SUA ESIBIZIONE