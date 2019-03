Prezzo del latte. Coldiretti: “Ora controlli sul rispetto dell’accordo”

Battista Cualbu: “Abbiamo firmato per ultimi con senso di responsabilità”

Di: Antonio Caria

“Serve ora vigilare attentamente sul rispetto dell’accordo per fare in modo che si trasferiscano ai pastori gli effetti positivi sul mercato del pecorino determinati dall’intervento pubblico e dall’aumento delle vendite stimato pari al 30% dalla grande grande distribuzione, per effetto delle campagne promozionali”.

È quanto afferma la Coldiretti in una nota per l’accordo sul prezzo del latte ovino raggiunto a Sassari dopo quasi un mese di negoziati iniziati al Viminale con il Vicepremier Matteo Salvini.

“Abbiamo firmato per ultimi con senso di responsabilità un accordo che – ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu – aumenta del 20% l’acconto sul prezzo del latte ai pastori rispetto all’inizio del negoziato, con l’obiettivo però di arrivare a quotazioni finali di un euro per effetto della griglia di indicizzazione che è stata impostata”.

“Restiamo impegnati per ottenere nuove regole – conclude – che valorizzino il lavoro dei pastori nella formazione del prezzo e vigileremo affinché, dopo le evidenti disfunzioni, si arrivi al più presto ad una corretta gestione del Consorzio di tutela del pecorino Romano che veda protagonisti i pastori, ai quali devono essere assegnate le quote di produzione”.