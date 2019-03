Prezzo del latte. Anci Sardegna: “Soddisfazione per l’accordo raggiunto”

Emiliano Deiana: “La questione dei pastori centrale per il futuro della Sardegna”

Di: Antonio Caria

“Anci Sardegna esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto oggi sul prezzo del latte. Da subito abbiamo lavorato affinché si raggiungesse un accordo soddisfacente per dare dignità al lavoro nelle campagne”.

Lo si legge in una nota di Anci Sardegna e del suo Presidente Emiliano Deiana riguardo l’intesa raggiunta sul prezzo del latte.

“Il prezzo di acconto a 0,74 centesimi –, sottolinea Deiana –, è un primo elemento di sintesi che punta a portare, a novembre, il prezzo a un livello più elevato e in linea con le aspettative dei pastori, dei trasformatori e della politica sarda”.

“Certo non si è trattato di un accordo raggiunto in 48 ore né che parte da 1 euro al litro, ma – aggiunge il numero uno di Anci Sardegna –, è un accordo che fa comprendere che la politica agricola non si fa con la demagogia ma col ragionamento e la pazienza. Oltre il prezzo c’è da costruire - e nell’accordo di oggi si gettano le basi per farlo - una vera filiera che riconosca il valore del lavoro in campagna e nella trasformazione.

“Anci Sardegna – sottolinea ancora il Presidente –, pone l’accento sul fatto che Regione Sardegna, Ministero, rappresentanze agricole, rappresentanze dei pastori e dei trasformatori - sollecitati dal sistema delle Autonomie e delle comunità locali - hanno lavorato, pur con accenti diversi, per un obiettivo di dignità del lavoro nel mondo agropastorale”.

Il suo auspicio è quello che il lavoro avviato dal tavolo regionale sull’ovicaprino prosegua per definire l’accordo di filiera “Anche con il sostegno positivo delle rappresentanze dei comuni sardi”.

“Anci Sardegna, anche come detto nell’audizione alla Camera dei Deputati, ritiene che la questione dei pastori sia la questione centrale per il futuro della Sardegna, una Sardegna –conclude Deiana –, abitata nei paesi e nelle campagne e che arrivi una zona franca rurale per rendere vantaggioso vivere e lavorare in agricoltura.