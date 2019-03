Auto contro metropolitana leggera in via Puccini

Un uomo alla guida di una Opel non avrebbe rispettato la precedenza

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente questo pomeriggio a Cagliari, dove un'auto è stata travolta dalla metropolitana leggera Arst in via Puccini.

Un uomo alla guida di una Opel non avrebbe rispettato la precedenza e l'auto sarebbe stata investita dal mezzo di trasporto pubblico in transito sui binari.

L'automobilista sarebbe stato accompagnato in ospedale dagli operatori del 118 ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi di legge

***Notizia in fase di aggiornamento***