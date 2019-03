A Li Punti gli ecovolontari del Comune

Domani dalle 9.00 nuova attività di sensibilizzazione ambientale e decoro urbano

Di: Antonio Caria

Prosegue l’attività degli ecovolontari del Comune di Sassari impegnati in una nuova attività di sensibilizzazione ambientale e decoro urbano.

Domani 9 marzo dalle 9.00 saranno nel quartiere di Li Punti, nella zona tra via monte Tignosu e via Salvatore Ara, dove per tutta la mattina raccoglieranno i rifiuti abbandonati nelle strade e nel verde pubblico.

Si tratta della terza giornata organizzata in meno di una settimana: sabato scorso avevano ripulito, infatti, il belvedere san Francesco e oggi, con gli studenti della scuola di Monte Rosello Basso impegnati nel progetto di educazione ambientale Erasmus+ “Cycling on Nature’s Wheels”, hanno dato un nuovo aspetto agli spazi verdi intorno alla scuola di via Pavese.

Anche questa volta potranno contare sulla collaborazione dell'assessorato alle Politiche ambientali del Comune di Sassari, di Ambiente Italia, del comitato di Li Punti, della Multiss e degli ecovolontari dell'associazione Caterpillar Royale che riunisce i ragazzi di alcuni centri di accoglienza per richiedenti asilo.