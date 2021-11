A Ruinas il concerto “Cantendi cun su coru”

Appuntamento sabato 6 novembre con il coro “Ghentiana”, Maria Luisa Congiu, i Tenores di Bitti, Peppino Bande Roberto Tangianu

Di: Redazione Sardegna Live

Un cuore che batte forte per la passione verso le tradizioni, la cultura e la musica della Sardegna. Un sentimento che sprigiona un grande spirito identitario manifestato con orgoglio e fierezza.

Saranno questi i punti chiave che muoveranno l’evento “Cantendi cun su coru” in programma a Ruinas sabato 6 novembre alle ore 18.

La manifestazione, organizzata dal Coro Polifonico “Ghentiana” in collaborazione con il Comune di Runias e il patrocinio della Regione Sardegna, vedrà salire sul palco la cantautrice Maria Luisa Congiu, il Tenore di Bitti “Mialinu Pira” e i musicisti Peppino Bande all’organetto e Roberto Tangianu alle launeddas.

Il coro, diretto dal maestro Gianni Puddu, nasce nel febbraio del 2007, nel luglio 2008 diventa Associazione culturale e prende proprio il nome “Ghentiana”. Un antico villaggio sulle quali rovine sorge l’attuale paese di Ruinas. Questo nome è stato scelto dai suoi componenti per ritrovare costantemente un punto di riferimento verso le radici e la storia della comunità ruinese.

Quello di sabato sarà un evento che in qualche modo segnerà la ripartenza di chi da sempre alimenta le tradizioni popolari della Sardegna con la musica e con il canto e che, a causa della pandemia, ha dovuto mettere in pausa per un lungo periodo la condivisione di un sentimento capace ogni volta di generare un’emozione.