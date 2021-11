Minacce agli amministratori locali: Sardegna quinta in Italia

Dal 2011 al 2020 sono state ben 368 con la provincia di Nuoro che balza al decimo posto della classifica nazionale con 116 episodi. Seguono le province di Cagliari e Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna ancora tristemente protagonista delle classifiche nazionali per le intimidazioni agli amministratori locali, con minacce a sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali, ma anche dipendenti della pubblica amministrazione.

Secondo il report stilato da Avviso Pubblico attraverso il monitoraggio delle notizie di stampa, l'Isola è quinta in Italia per numero di intimidazioni in dieci anni: dal 2011 al 2020 sono state ben 368 con la provincia di Nuoro che balza al decimo posto della classifica nazionale con 116 episodi. Seguono le province di Cagliari e Sassari (da 70 a 99 in dieci anni), Sud Sardegna (da 40 a 69) e infine Oristano (da 10 a 39). La Sardegna entra anche nella top ten del 2020, quando era al nono posto con 21 casi.

"I soggetti maggiormente presi di mira da minacce e intimidazioni dirette - spiegano da Avviso Pubblico in un'analisi nazionale - si confermano gli amministratori locali (60% dei casi, +4% rispetto al 2019). Tra questi, in particolare i sindaci (63%), seguiti dai consiglieri comunali (23%), assessori (8%) e vicesindaci (5%)".

L'Isola è anche tra le poche regioni in cui a subire le minacce è stato il governatore Christian Solinas, e con lui ci sono i presidenti di Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Sicilia. Le minacce risalgono al 23 novembre dello scorso anno quando sul muro perimetrale di Villa Devoto, sede istituzionale della Regione, spuntarono scritte contro Solinas e l'assessore alla Sanità Mario Nieddu.