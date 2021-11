Olbia. “Ecco come diventa una fattrice. Le immagini parlano per lei”

“Pensare a quanti cuccioli avrà partorito per arricchire le tasche di chi li ha venduti al discount dei cagnolini da borsetta fa montare una rabbia assurda"

Di: Redazione Sardegna Live

Ogni giorno l’Associazione Lida Sezione di Olbia, con il Rifugio “I Fratelli Minori” che prende vita grazie all’iniziativa di un gruppo di volontari, si batte contro ogni forma di sfruttamento e maltrattamento a danno di animali.

Tra i tanti casi da loro raccontati, c’è quello di “Aurora”, un Bouledogue francese: “Ecco come diventa una fattrice. Vorremmo non dover tenere in considerazione il suo passato, ma pensare a quanti cuccioli avrà partorito per arricchire le tasche di chi li ha venduti al discount dei cagnolini da borsetta, fa montare una rabbia assurda”, scrivono i volontari sulla propria pagina Facebook mostrando le foto del povero animale.

“C'è poco da raccontare sul suo stato – denunciano i volontari -. Le immagini parlano per lei, ma domani ne sapremo di più. Dalle prime analisi ha una grave insufficienza renale, piometra, è sottopeso, non sappiamo quanto sia compromessa la situazione”.

“Da oggi – sottolineano i volontari - Aurora non dovrà avere più paura, l'abbiamo stretta al petto e in quell'abbraccio forte sono racchiuse tutte le nostre promesse. È arrivata oggi al rifugio così, piovuta dal cielo, forse una stella ha avuto pietà di lei e piangendo ci ha chiesto aiuto”.