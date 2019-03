Prostituta nigeriana rapinata, extracomunitario aggredisce un carabiniere: 27enne in cella

L’equipaggio della Radiomobile ha immediatamente rintracciato il giovane del Gambia

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un giovane originario del Gambia, richiedente asilo e pregiudicato, 27enne, per i reati di rapina aggravata, resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale. Intorno alle 4.30 nei pressi di viale Elmas, nelle vicinanze dell’Eurospin, lo straniero ha avvicinato una giovane prostituta originaria della Nigeria e, con una bottiglia di vetro in frantumi, l’ha minacciata rapinandola del suo giubbotto contenente effetti personali.

Il giovane, in evidente stato di ebbrezza, verosimilmente a seguito di uno smodato uso di alcolici, si è dato immediatamente alla fuga ma è stato immediatamente rintracciato dalla Gazzella del 112 del Norm Radiomobile, che ha raccolto importanti dettagli grazie ad un testimone. Non appena bloccato dal personale operante, il gambiano ha reagito violentemente con calci e pugni, aggredendo uno dei militari e facendolo violentemente cadere a terra.

Arrestato e ammanettato è stato accompagnato presso gli uffici del comando provinciale di via Nuoro per poi essere accompagnato presso la casa circondariale di Uta.