Alghero, rimozione veicoli: oltre 120 auto abbandonate in dieci anni

Il sindaco Conoci: "Il lavoro del Comune procede in tutta la città, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini"

Di: Redazione Sardegna Live

Comune di Alghero all'opera senza sosta per la rimozione dei veicoli abbandonati da tempo per le strade della città.

Ad aggiornare i cittadini sull'operato è il sindaco Mario Conoci, che scrive su Facebook : "Un lavoro costante che procede in tutta la città, grazie al lavoro congiunto tra gli assessorati dell’Ambiente e Finanze con la Polizia Locale e le segnalazioni dei cittadini".

I numeri sono importanti: "Oltre 120 auto censite abbandonate in almeno 10 anni e mai rimosse".

"Oggi - prosegue il primo cittadino pubblicando alcune foto delle operazioni di rimozione - sono state portate via le auto abbandonate in via Carbia e via Villafranca del Panadés".