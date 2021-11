Covid, Gimbe: contagi in Sardegna in risalita

I numeri nell'Isola nel report della Fondazione Gimbe

Di: Giammaria Lavena

Curva dei contagi in risalita nell'Isola in Sardegna. E' quanto fa sapere la Fondazione Gimbe nel suo consueto report del giovedì.

Nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (84) e si evidenzia un aumento dei nuovi contagi (71,5%) rispetto alla settimana precedente.

Restano sotto soglia di saturazione, invece, i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19.