Perseguita la ex moglie: provvedimenti per 45enne di San Vito

Per l'uomo sono state disposte le misure cautelari del divieto di avvicinamento e divieto di dimora

Di: Giammaria Lavena

Stamattina a San Vito, i carabinieri della locale Stazione hanno dato attuazione a un provvedimento coercitivo emesso dal Tribunale di Cagliari - Ufficio Gip.

L'ordinanza dispone le misure cautelari del divieto di dimora e del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 45enne operaio del posto.

L'uomo ha ricevuto la prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa a una distanza inferiore ai 300 metri, anche al di fuori del territorio comunale, in relazione agli atti che sarebbero stati perpetrati nei confronti della ex moglie.