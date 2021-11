Covid, Bassetti: "Se situazione peggiora restrizioni solo a chi non è vaccinato"

Le parole dell'infettivologo: "Può essere uno stimolo, devono sapere che se si immunizzano non rischiano la vita"

Di: Giammaria Lavena

"Concordo sulle restrizioni per i non vaccinati per accelerare le immunizzazioni". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Bassetti ritiene che sia necessario agire in questo modo "se i casi dovessero continuare a crescere e le vaccinazioni invece si dovessero fermare ai numeri attuali, ovvero inferiori a quelli che ci servono per arrivare al 90% della copertura velocemente".

"Può essere uno stimolo, ma solo perché queste persone devono sapere che se si immunizzano li mettiamo in una condizione di non finire in ospedale e di non rischiare la vita", conclude.