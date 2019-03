SoloWomenRun, Sara Paschina alla quinta edizione: "Non vedo l'ora sia domenica"

Un record assoluto, 12mila donne con la maglia rosa correranno in città per una bellissima iniziativa

Di: Alessandro Congia

Al via l’edizione numero 5 di Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale organizzata da 42Ksrl in collaborazione con Apd Miramar e il Comune di Cagliari: ci sarà nuovamente Sara Paschina, vincitrice delle ultime due edizioni della versione competitiva del tracciato.

"Della SoloWomeRun - spiega - adoro il fatto che la nostra città si tinga di rosa, un fiume di solidarietà . Entrambe le edizioni da me vinte mi hanno regalato emozioni uniche, troppo grandi da spiegare. Forse la cosa più forte per me è l’affetto della gente, sia prima che durante l'evento, e soprattutto dopo la gara. Questa volta affronto la corsa consapevole che ci si aspetta una terza vittoria da me, e questo mi rende un pochino nervosa, ma anche fiera e lo spirito è sempre quello di chi sa che è e deve essere una gara dove i tempi contano zero ma l’unione e il divertimento contano 100. Non vedo l’ora che sia domenica".

La Cagliari SoloWomenRun toccherà domenica la cifra record di 12mila donne in partenza. Iscrizioni ancora aperte e quasi esaurite, online su solowomenrun.it e al Punto Rosa, al centro commerciale La Plaia (Iper Pan) .