Strage di colombacci a Villacidro, pubblicano video sui social: sanzionati cinque cacciatori

Dopo aver ucciso un numero di volatili di molto superiore a quanto prevede la norma, hanno pubblicato il video sui social. Identificati e sanzionati per 3mila euro ciascuno

Di: Giammaria Lavena

Avevano postato un video sui social dove mostravano il bottino di caccia, che consisteva in numerosi colombacci; un numero molto al di sopra del limite consentito. L'averlo reso pubblico gli è costato caro: infatti i cinque cacciatori sono stati identificati e multati.

Le operazioni di riconoscimento sono state effettuate dal Corpo forestale di Cagliari. Ai cinque, che vivono nella zona di Villacidro, è stato contestato "l'abbattimento di selvaggina oltre il limite consentito nel calendario venatorio".

Dovranno pagare 26 euro per ogni colombaccio in più ucciso, per un totale di 3mila euro a cacciatore. Non è escluso che le autorità competenti prendano nei loro confronti altri provvedimenti.

Anche le associazioni come la Lipu avevano denunciato la presenza del video sui social parlando di "strage inutile".