Cala il sipario sul “Carnival Bonnanarese”

Di: Antonio Caria

Saranno le pentolacce per adulti e bambini in programma, rispettivamente, sabato 9 alle 22.00 e domenica 10 marzo alle 16.00, a chiudere il “Carnival Bonnanarese”, promosso dalla Pro loco presieduta da Franco Soro e dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Marras.

Anche quest’anno non è mancata l’ilarità con la sfilata dei carri che hanno animato alcune vie del paese tra musica e coriandoli, nelle giornate di domenica 3 e martedì 5 marzo. Un evento che ha visto coinvolti, in maniera unitaria, adulti (tra cui l’inossidabile Roberto Zaglio alla guida del suo trattore) e ragazzi. Non è mancata la tradizionale degustazione delle frittelle accompagnato dall’ottimo vino locale.

A creare forse più divertimento è stato l’arrivo in piazza San Giorgio di Bud Spencer (Francesco Mula) e Davide Carta (Terence Hill) che hanno riproposto la famosa scena del film western “Lo chiamavano Trinità”.