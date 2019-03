CorsaRosaNuoro: nuovo appuntamento domenica 10 marzo

Solidarietà e sensibilizzazione allo sport con lo slogan 'la violenza non è il mio sport'

Di: Fabiola Castri

Domenica 10 marzo si rinnova l’appuntamento con la CorsaRosaNuoro, arrivata alla quinta edizione.

La manifestazione unisce la solidarietà alla sensibilizzazione della pratica dell’attività sportiva attraverso lo slogan ‘la violenza non è il mio sport’,con le partecipanti – donne di ogni età, dalle bambine alle nonne - in maglia rosa che coloreranno le vie della città nella corsa e camminata non competitiva per tre chilometri, passando da corso Garibaldi, via Roma, piazza Italia, via Deffenu, via Papandrea, corso Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele.

L’evento, riproposto dalla società sportiva Atletica Amatori, nasce cinque anni fa “per comunicare valori civili fondamentali, sensibilizzare verso problematiche sociali legate al mondo femminile e non solo, stimolo alla pratica dell’attività sportiva finalizzata al benessere psico-fisico, e si colloca in maniera temporale a ridosso del periodo in cui vengono organizzate nel territorio tante importanti iniziative per l’8 marzo, giornata mondiale della donna, atte a rivendicare uguaglianza, parità di diritti e urlare un deciso NO di gruppo ad ogni forma di violenza”.

L’obiettivo di quest’anno è superare i numeri dello scorso anno, che con 2mila partecipanti si arrivò a un incasso di 9.500 euro donato al servizio di Psiconcologia di Nuoro. In questa nuova edizione il ricavato verrà devoluto al reparto di Pediatria del San Francesco, all’Associazione italiana persone down e al Centro di Informazione e Sollievo Alzheimer della cooperativa Progetto Uomo.

Alla fine della CorsaRosaNuoro ci sarà una festa con rinfresco e i balli della scuola Dance & Dance di Manuela Serra.