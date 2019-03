Avis: "Per la festa della donna, donale il sangue"

L'Avis Fonni invita ancora una volta alla donazione, dedicando la giornata della festa della donna alla sensibilizzazione

Di: Fabiola Castri

Nel giorno della festa della donna, l’Avis di Fonni dà appuntamento a tutti i donatori dalle 8.00 alle 12.00 in via Grazia Deledda, dedicando la giornata di donazione a tutte le donne. Un modo per sensibilizzare non solo verso la donazione del sangue, ma anche su tutte le problematiche che hanno da sempre riguardato le donne nel quotidiano.

“Per tutte quelle donne che hanno subito violenza, per le umiliazioni che hanno dovuto subire, per il loro corpo sfruttato, per la loro intelligenza e dignità calpestata, per la libertà negata.

Per le donne che danno la vita, speranza e coraggio. Per tutto questo doniamo per onorarle nel giorno a loro dedicato”.