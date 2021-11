Protezione civile: allerta meteo per il 3 novembre

Precipitazioni e vento forte in arrivo

Di: Redazione Sardegna Live

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse valido dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, 3 novembre.

Mercoledì, infatti, la Sardegna sarà interessata da precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporalesco, con cumulati moderati o elevato. "l fenomeni - spiega la Prociv - interesseranno soprattutto i settori centro-occidentale e sud-occidentale. Ai fenomeni descritti potrebbero essere associate raffiche di vento forte".

"Massima prudenza - spiegano gli esperti - se ci si trova alla guida di un'automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento".