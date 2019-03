Insospettabile nonnina arrestata dai carabinieri: custodiva stupefacenti per un giro d'affari da 100mila euro

Custodiva in casa un chilo circa di cocaina e circa 200 grammi di eroina. Ecco il nome

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Stazione di Cagliari - San Bartolomeo, nel corso di uno specifico servizio antidroga nei pressi del Palazzo Gariazzo, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio Beatrice Campanella, una vedova pensionata di 70 anni. La donna, definita dai militari una vera e propria "insospettabile", già da tempo era monitorata dal personale operante.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, Dopo aver accompagnato come di consueto il nipote alla fermata dell'autobus vicino casa, nei pressi di via Schiavazzi a Sant'Elia, è stata bloccata e sottoposta a perquisizione personale e domiciliare, circostanza nella quale sarebbe stato ritrovato nella sua disponibilità un'ingente quantitativo di stupefacente: un chilo circa di cocaina, parte della quale già suddivisa in oltre 6000 dosi e circa 200 grammi di eroina in parte già suddivisa in 100 dosi, tutto contenuto in oltre 70 buste per un giro di affari di circa 100.000 euro.

La droga sarebbe stata custodita in una borsa frigo attentamente occultata nell'appartamento. L’anziana signora è stata ammanettata e tradotta presso gli uffici della Stazione dei carabinieri in attesa del trasferimento presso la casa circondariale di Uta. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida presso il Tribunale di Cagliari.