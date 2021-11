Ploaghe. Perde il controllo dell'auto e si ribalta, ferito il conducente

Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 14:20 di questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti sulla SS 762, vicino a Ploaghe, per un incidente stradale che ha interessato un’auto.

Una vettura si è ribaltata al lato della carreggiata, dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. Sul posto anche il personale del 118 che ha prestato le prime cure all’autista rimasto ferito e i Carabinieri.