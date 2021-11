Ufo. Nuovo avvistamento a Sassari: la segnalazione di un giovane

Lo comunica il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la segnalazione di Sorso, gli ufologi sono venuti a conoscenza di un altro avvistamento. “La notte de 29 ottobre, un giovane sassarese si trovava nella zona di Truncu Reale e, osservando il cielo stellato, si era accorto che nella direzione in cui splendeva Giove, c'era una fonte luminosa che stava transitando. Preso in mano il suo telefono ed impostato in modalità fotografica, riusciva a scattare una foto proprio nel momento in cui questa fonte luminosa aumentava la propria intensità, per poi affievolirsi gradualmente. Il fenomeno osservato avrebbe le caratteristiche di un satellite artificiale, ma il testimone è certo che si tratti di un qualcosa di anomalo”. E' quanto comunica il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu.

“Come è accaduto nei mesi scorsi, sempre a Sassari, una ragazza era riuscita a catturare, in foto, una meteora e adesso è stato fotografato un presunto satellite, all'apice della sua intensità luminosa. Questi documenti meritano di essere consultati”, precisa Cuccu.

“Dopo un lungo periodo di silenzio, le segnalazioni di fenomeni anomali sembrano giungere da ogni angolo dell'Isola, agli ufologi sardi del CISU”.

In basso: la foto scattata dal testimone

Nella foto in basso il luogo dell'osservazione