Coldiretti Cagliari. Venerdì 8 marzo l’inaugurazione di un nuovo mercato di Campagna Amica

Mimose per le prime 100 donne che faranno la spesa nel mercato di via della Musica

Di: Antonio Caria

Quartu Sant’Elena avrà un nuovo mercato di Campagna Amica. A quello storico del sabato a Pitz’e Serra se ne aggiungerà, da venerdì 8 marzo, un altro in via delle Musica (angolo via Gramsci).

Quest’ultimo, che sarà inaugurato proprio in concomitanza con la festa della donna, nasce all’interno di un progetto più ampio che si sta portando avanti con l’amministrazione comunale e che vede coinvolte anche le scuole della città sull’educazione alimentare (“Educazione alla Campagna Amica”).

L’inaugurazione è in programma alle 10.00 alla presenza, oltre che del presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas e del presidente dell’Agrimercato Antonio Mereu, del sindaco di Quartu Sant’Elena Stefano Delunas.

Per la federazione della Coldiretti di Cagliari si tratta dell’undicesimo mercato nel sud Sardegna: oltre a Quartu (venerdì e sabato), sono presenti ad Assemini e Carbonia (il martedì), Pirri e Iglesias (mercoledì), Cagliari (giovedì), Selargius (venerdì e domenica), Sant’Antioco (venerdì) e Monserrato (sabato).

Grazie al progetto con l’amministrazione comunale, saranno coinvolti anche circa mille bambini delle scuole primarie della città che avranno la possibilità, grazie alle imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa, di conoscere, in aula e al mercato la stagionalità dei prodotti e di dilettarsi con l’acquisto consapevole dei prodotti direttamente da chi li produce.

“Ampliamo la presenza dei nostri mercati nel territorio – ha dichiarato il presidente di Coldrietti Cagliari Giorgio Demurtas -. Campagna Amica rappresenta un punto strategico non solo per la vendita diretta dei prodotti di stagione ed a km0 ma assume anche una valenza culturale, sociale ed identitaria, oltre che didattica con il coinvolgimento delle scuole”.

Per l’occasione l’agrimercato omaggerà le prime 100 donne che faranno la spesa tra i banchi dei contadini con un mazzo di mimose.