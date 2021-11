Due morti in tre giorni sulla nuova “Orientale Sarda” SS 125

“Una strada pericolosissima, del tutto inadeguata"

Di: Redazione Sardegna Live

Due incidenti mortali verificatisi in tre giorni e a distanza di una manciata di chilometri l’uno dall’altro lungo la nuova SS 125 Var, una “strada pericolosissima, del tutto inadeguata a sopportale la mole di traffico”, denuncia il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu.

Il 29 ottobre, alle 11:30, all'altezza del distributore di benzina in località Santa Barbara, tra Solanas e Villasimius, ha perso la vita il noto medico chirurgo, cardiologo interventista, Stefano Naccarato, 52enne di Cagliari, residente a Oristano.

Cinque le auto coinvolte, una vittima e 3 feriti, di 60, 61 e 62 anni. La Golf condotta da Naccarato, avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta proprio mentre arrivava un furgone Daily. I due veicoli si sono scontrati. La Golf, dopo una carambola, ha urtato un Doblò e si è ribaltata. Il furgone Daily, invece, è finito contro altre due auto, una Kuga e una Yaris.

Ieri, 31 ottobre, la seconda vittima: Aldo Ferraris, 57enne deceduto in seguito all'incidente verificatosi nel pomeriggio all'altezza del km 22 e che ha coinvolto due auto.

Un morto e tre feriti presi in carico dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. Si tratta di una 52enne che viaggiava a bordo della Kia Picanto condotta dalla vittima, trasportata al Brotzu di Cagliari in elisoccorso, in codice rosso, e di un 60enne e una 57enne a bordo della Panda centrata dall'auto di Ferraris, dopo un'invasione di corsia da parte di quest'ultimo, forse a causa dell’asfalto bagnato.

Gli occupanti della Panda sono stati trasferiti al Policlinico di Monserrato in ambulanza.