Quartu. Ieri l’ultimo saluto a Nicola Micheli. Il messaggio del padre: “È dura realizzare”

Il 20enne morto venerdì scorso in seguito a un terribile incidente stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono celebrati ieri i funerali di Nicola Micheli, il 20enne di Quartu rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto giovedì scorso lungo la litoranea per Flumini. Nicola era alla guida della sua Lancia Y quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo dell'auto, la macchina dopo una sbandata è finita nel giardino di una casa ribaltandosi. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche. Ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Monserrato, il suo cuore ha smesso di battere il giorno dopo l’incidente, venerdì 29 ottobre.

“È dura realizzare la morte di Nicola, ma con Claudia dobbiamo andare avanti”, scrive oggi Adriano, il padre di Nicola, all’indomani dei funerali. “Dobbiamo essere fieri della Nostra famiglia, della vicinanza dei parenti, del cordoglio di tante persone alle quali non finiremmo mai di ringraziare. Dobbiamo essere pure fieri e ringraziare tutto il reparto di Terapia intensiva del policlinico di Monserrato che oltre a prodigarsi nel cercare di salvare Nicola si sono stretti a Noi con tanta umanità”, continua Adriano, portavoce del comitato spontaneo “Giù le mani dall'Ogliastra”, una persona molto conosciuta e stimata in tutta l’Isola.

“Il dolore nel nostro cuore rimarrà per sempre, ma la gioia di non aver avuto dubbi nel donare gli Organi e di sapere che cinque persone avranno una vita più serena ci dà la forza per rendere più semplice il nuovo cammino che ci attende da Oggi. Ciao Nicola. Grazie”, scrive infine il papà.

Ieri in tantissimi si sono stretti attorno al dolore della famiglia. Presenti ai funerali celebrati da don Gianni Paderi, anche i vecchi compagni di squadra del Quartu 2000: “Hai fatto parte della nostra comunità, abbiamo sorriso e gioito insieme. Ora il destino ti ha portato via, ha deciso di farti percorrere un’altra strada, lontano dai tuoi cari e da tutte le persone che ti hanno voluto bene.

Ma questo destino ingiusto e incomprensibile non potrà mai portare via il tuo ricordo dai nostri cuori. Ciao Nicola, riposa in pace.

Il Presidente e tutta la dirigenza del Quartu 2000 porgono le più sentite condoglianze ad Adriano Micheli e famiglia”.