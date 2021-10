Schianto mortale fra Castiadas e Villasimius: perde la vita un 57enne

Scontro frontale fra due auto: una vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro incidente mortale sulla nuova Orientale sarda, dove due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del bivio per Villasimius, nel territorio di Castiadas.

C'è una vittima, un automobilista 57enne morto sul colpo dopo che all'uscita di una galleria, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo della sua Kia piombando su una Panda che marciava in direzione opposta. Con l'uomo viaggiava una donna di 55 anni rimasta ferita. Feriti ma non in gravi condizioni anche gli occupanti della Fiat, originari di Bari Sardo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, le ambulanze del 118, l'elisoccorso e i carabinieri di Castiadas e del Nucleo radiomobile di San Vito. La strada è ora chiusa al traffico al km 22.

Solo due giorni fa, il medico cagliaritano Stefano Naccarato ha perso la vita nella medesima strada all'altezza di Solanas.

*** Notizia in costante aggiornamento ***