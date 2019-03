Successo per il carnevale pozzomaggiorese 2019

Gli eventi sono stati organizzati dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco

Di: Antonio Caria

Si è chiusa con successo l’edizione 2019 del carnevale pozzomaggiorese promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mariano Soro e dalla Pro loco presieduta da Giommaria Spanu.

Gli eventi, iniziati giovedì 28 febbraio con la favata in piazza Maggiore, sono poi proseguita con la frittellata della domenica dedicata ai bambini.

Il momento clou è stato sicuramente ieri 5 marzo (martedì grasso) con la sfilata dei carri allegorici che ha visto protagonisti Tutan Giolzi alla ricerca degli shardana Dia de los Muertos, gli Irlandesi, La casa di carta e i Romani.

Non sono mancati i vari gruppi in maschera tra cui zorro, minni, supereroi, unicorni, veneziani,gelatai, ufo, harlem e Globetrotters. Il tutto si è concluso con il rogo di Giolzi ed un ottimo piatto di pasta per tutti.