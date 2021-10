"Teatro in Domu". A Mandas questa sera “Bachisio Spanu. L’epopea di un contadino sardo alla guerra”

Appuntamento alle 17.30 presso la casa di Angelo Carta in Via Corrias 2

Di: Redazione Sardegna Live

A Mandas prosegue con successo il ciclo di appuntamenti che rientrano nell’iniziativa denominata "Teatro in Domu".

Questa sera alle 17.30, presso la casa di Angelo Carta in Via Corrias 2, andrà in scena lo spettacolo “Bachisio Spanu. L’epopea di un contadino sardo alla guerra” con Giovanni Carroni e la regia di Marco Parodi. Sarà una serata dedicata a Maurizio Carta morto sul Monte Fior l’8 giugno del 1916.

Il sindaco Umberto Oppus, entusiasta per l’iniziativa, risponde così alla domanda: perché venire a Mandas?

“Perché conoscerete storia, monumenti e curiosità dell’unico Ducato creato dalla Corona di Spagna in Sardegna. Gusterete anche il Granduca di Mandas (prodotto dal Caseificio Garau), un pecorino fatto con la lavorazione del Parmigiano, che ha la caratteristica di restare dolce e delicato anche con una lunga stagionatura. Buona domenica con i Sapori ducali”.