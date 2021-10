Selargius. Incidente sulla statale 554: frontale fra due auto, tre in ospedale in codice rosso

Un'auto avrebbe invaso la corsia opposta causando il violento incidente: tre persone coinvolte sono state trasferite in ospedale

Di: Giammaria Lavena

Ancora un incidente sulla ss 554, all’altezza di Selargius. Un'auto è finita nell'altra corsia dopo una brusca sbandata, andando a sbattere con violenza contro una macchina che viaggiava in senso opposto.

Tre persone sono rimaste ferite, trasferite in ospedale e ricoverate in codice rosso al Brotzu e al Policlinico di Monserrato, fra cui una donna rimasta incastrata dentro l'abitacolo ed estratta dai Vigili del fuoco.

Sul posto la Polizia locale di Selargius, coordinata dal comandante Marco Cantori, e i Vigili del fuoco di Cagliari per la rimozione dei mezzi, che hanno riportato danni consistenti, e per la messa in sicurezza della sede stradale.