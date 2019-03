Al via la prima edizione di "Educhiamo alla Prevenzione"

In programma screening gratuito per l'osteoporosi e attività di primo soccorso

Di: Antonio Caria

Promozione di progetti e iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione, al primo soccorso e al benessere del cittadino sono le finalità della prima edizione di “Educhiamo alla Prevenzione”, organizzata dal Comune di Guasila in collaborazione con Associazioni e Istituti scolastici.

Si partirà sabato 9 marzo ​con “Mga Donna” (patrocinio gratuito), progetto Fijlkam promosso in collaborazione della Associazione Asd Judo Club Trexenta di Guasila per della Festa della Donna per combattere la violenza di genere.

Domenica 10 è prevista l’adesione e la promozione dell’iniziativa “Solowomen run”, con la messa a disposizione di pullman per il trasporto.

Venerdì 22 è in programma una​ conferenza di presentazione del progetto di screening gratuito per osteoporosi a favore dei residenti che sarà tenuta dalla dottoressa Contarini (reumatologa), e in collaborazione con la Confraternita della Misericordia e la Synchron. (Raccolta pre adesioni, massimo 50 persone, con una quota di contribuzione simbolica di 5 euro). Le adesioni potranno essere date al Dottor Sergio Angioni durante la conferenza e nei giorni successivi.

Dal 19 al 26 marzo è prevista un’​Attività di promozione del primo soccorso rivolta alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado in collaborazione con l’istituto Comprensivo Gaetano Cima, l’asilo Infantile Maria Ausiliatrice, il Dottor Sergio Angioni, la Dottoressa Erica Arriu e l’associazione Confraternita della Misericordia.

Il 5 aprile si terrà un ​Corso di primo soccorso rivolto alla popolazione mentre dal 23 marzo al 20 aprile, tutti i sabati mattina, sono previste giornate di screening gratuito per osteoporosi, tramite adesione. Il trasporto è a cura della Confraternita della Misericordia.