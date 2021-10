Scomparso da Orroli. Il ragazzo avvistato ieri non è Cristian Farris

L'avvocato della famiglia, Gianfranco Piscitelli: “La persona che stavamo cercando ieri, non è Cristian Farris. Grazie comunque per la segnalazione"

Di: Redazione Sardegna Live

La segnalazione arrivata ieri aveva riacceso un barlume di speranza nel cuore dei familiari di Cristian Farris, il ragazzo scomparso da Orroli la sera del 21 ottobre 2019. Da quel giorno non si sono più avute notizie di lui.

"Attenzione! Monastir - Ussana - Sestu - Serdiana - zona San Gemiliano. Mi è giunta una segnalazione di un ragazzo fortemente somigliante a Cristian Farris, scomparso da Orroli, che vaga scalzo con una coperta", aveva comunicato l'avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente della onlus "Penelope Sardegna", che si occupa delle persone scomparse. Oggi, purtroppo, il legale informa che “la persona che stavamo cercando ieri, non è Cristian Farris”.

Piscitelli ringrazia comunque per la segnalazione, che consente anche di tenere alta l’attenzione.

LA STORIA. Di Cristian Farris non è mai stata trovata alcuna traccia. La famiglia del calzolaio di 29 anni, allevatore e addestratore di cavalli, non ha alcuna notizia del loro caro dalla sera del 21 ottobre del 2019. “Il 21 ottobre prossimo saranno due anni dalla scomparsa di Christian Farris, il pastore ciabattino sparito nel nulla dopo una birra in un bar di Orroli. Non solo non si sa nulla di che fine possa aver fatto, se sia cioè vivo e dove ma, il fascicolo giudiziario a mani del Procuratore di Cagliari dott. De Angelis non svela nulla. La mamma Giulia, il papà Efisio, la sorella Vanessa e il fratello Walter non sanno più cosa pensare”, aveva detto il 30 agosto scorso, a Sardegna Live, il legale della famiglia Gianfranco Piscitelli.