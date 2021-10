Incidente in auto a Quartu: si aggravano condizioni giovane 20enne

Avviato periodo di osservazione per eventuale prelievo organi

Di: Giammaria Lavena

Si sono aggravate le condizioni di Nicola Micheli, il 20enne rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri a Quartu Sant'Elena. Il giovane è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Monserrato.

E' stato avviato il periodo di osservazione per l'eventuale prelievo degli organi. Micheli era alla guida della sua auto, quando verso le 7, lungo la litoranea per Flumini, per cause non ancora accertate ha perso il controllo del mezzo.

Dopo una sbandata la macchina è finita nel giardino di una casa ribaltandosi e il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118.

Il malcapitato è stato trasportato al Brotzu; i medici hanno poi deciso il trasferimento al Policlinico di Monserrato.