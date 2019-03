Sorpasso azzardato, i Carabinieri lo fermano: salta fuori la droga

Il pregiudicato 20enne è stato dichiarato in arresto

Di: Alessandro Congia

Un sorpasso un po' troppo azzardato, costato caro ad un pregiudicato di Serramanna. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri, impegnati in un servizio perlustrativo, mentre percorrevano la ss. 131, hanno notato una Fiat Panda effettuare un sorpasso un po' troppo veloce e hanno deciso di fermarla per le contestazioni del caso.

Il nervosismo del conducente però hanno convinto i militari ad effettuare un controllo più approfondito, esito che ha consentito di rinvenire un involucro contenente circa5 grammidi cocaina e 10 di extasy.

Immediatamente per Gianmarco Cadau, 20 anni, pregiudicato è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio. Condotto ai domiciliari, comparirà davanti al Giudice per il rito direttissimo.