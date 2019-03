Ragazzo di 18 anni ferito da un proiettile al termine dei festeggiamenti di Carnevale

È accaduto a Bari Sardo. Il giovane è stato trasportato al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte un giovane 18 enne di Girasole, originario di Arzana, al termine dei festeggiamenti del Carnevale di Bari Sardo è stato trasportato in gravi condizioni all' ospedale di Lanusei per una ferita alla tempia compatibile con il foro di entrata di un proiettile.

Il giovane è stato poi accompagnato al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Brotzu di Cagliari in coma farmacologico per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

I carabinieri di Arzana e Bari Sardo stanno interrogando alcune persone.