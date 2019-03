Protesta dei pastori. Slitta a venerdì la riunione del tavolo tecnico

Nella riunione di Tramatza era stato richiesto un acconto minimo di 80 centesimi per ogni litro di latte conferito e di un euro a litro in sede di conguaglio

Di: Ansa

Slitta a venerdì prossimo il tavolo tecnico istituito nell'ambito della trattativa sul prezzo del latte ovino in Sardegna.

La riunione, che in un primo tempo era stata annunciata per il 7 marzo, si terra' nella sede della Prefettura di Sassari con inizio alle 9. Lo si e' appreso dalla delegazione dei pastori sardi che sta seguendo le trattative.

La convocazione e' stata diramata dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani, nominato dal ministero per seguire le problematiche della filiera del latte ovino. Riuniti a Tramatza venerdi' scorso 1 marzo, quasi 800 pastori sardi avevano ribadito la richiesta di un acconto minimo di 80 centesimi per ogni litro di latte conferito e di un euro a litro in sede di conguaglio.

Le aziende casearie sono ferme, invece, a 72 centesimi a litro.