Tre località sarde tra le mete più richieste per l'estate 2019

L'indagine della piattaforma HomeAway

Di: Ansa

Sassari e Cagliari sono le province più richieste tra i viaggiatori della piattaforma HomeAway, dove si possono prenotare soggiorni in case vacanze in tutta Italia. Nella top 5 delle mete che hanno registrato la crescita maggiore della domanda fra gli utenti italiani, infatti, spicca Santa Margherita di Pula con un +128% rispetto al 2017. Tra le altre anche Arzachena e Sant'Anna Arresi.

"Al di là delle mete classiche - grandi città storiche e culturali - che si confermano sempre al primo posto, è interessante notare la differenza fra italiani e stranieri - afferma Gualberto Scaletta, Country Manager Italia HomeAway - mentre per i primi le località marine sono sempre più popolari, per i secondi le destinazioni in crescita si articolano in luoghi tra i più diversi, con una preferenza per le mete lacustri, che registrano un picco di affluenza di turisti stranieri".

"L'indagine - commenta Scaletta - ci restituisce un quadro della domanda e dell'andamento dei prezzi molto articolato ma ancora una volta di gran valore per i turisti che scelgono di prenotare un alloggio online sulla nostra piattaforma, dove trovano un'offerta diversificata che soddisfa le loro esigenze anche in termini di rapporto qualità/prezzo".