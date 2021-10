Orroli: "Avvistato ragazzo fortemente somigliante a Cristian Farris"

Lo fa sapere il legale della famiglia del giovane scomparso da oltre due anni: "Vaga scalzo con una coperta". Sul posto intervenuti i carabinieri

Di: Giammaria Lavena

"Attenzione! Monastir - Ussana - Sestu - Serdiana - zona San Gemiliano. Mi è giunta una segnalazione di un ragazzo fortemente somigliante a Cristian Farris, scomparso da Orroli, che vaga scalzo con una coperta". Lo comunica l'avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente della onlus "Penelope Sardegna", che si occupa delle persone scomparse.

Cristian Farris è scomparso la sera del 21 ottobre 2019, e da allora non si sono più avute notizie di lui. A oltre due anni dalla scomparsa le ricerche non si sono fermate, e Piscitelli, legale della famiglia, riporta sui social la segnalazione.

"Sono stati da me allertati i carabinieri di Dolianova - riferisce -, che sono ora sul posto anche perché nella zona ci sono edifici abbandonati". Un barlume di speranza per i familiari e le persone a lui care, che attendono aggiornamenti sulla vicenda per capire se si tratti effettivamente del loro Cristian.