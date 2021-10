Rallenta campagna vaccinale in Sardegna: slitta obiettivo 80% immunizzati

Bisognerà aspettare almeno dicembre per arrivare all'80% di sardi con ciclo vaccinale completato

Di: Giammaria Lavena

Rallentamento della campagna vaccinale in Sardegna. Il raggiungimento dell'obiettivo dell'80% di popolazione immunizzata era previsto per novembre, ma, secondo alcune stime, potrebbe concretizzarsi non prima degli inizi di dicembre.

Negli ultimi sette giorni, infatti, la media delle dosi giornaliere somministrate non è arrivata a 2mila e nelle ultime 24 ore ha superato di poco le 1.500 inoculazioni.

Attualmente le persone vaccinate sono 1.226.425, pari al 76,7% (media italiana 75,1%), a cui aggiungere un ulteriore 3,1% solo con prima dose (media nazionale 3,4%), fa sapere la Fondazione Gimbe.

Il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari al 30,7% (media Italia 30,8%), quello con dose booster è del 29,6% (media nazionale 32,3%) e con dose aggiuntiva del 34,8% (contro 25,6% media italiana).